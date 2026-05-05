Atelier d’art thérapie avec Cocon de bienveillance, Médiathèque de Saint-Louis-de-Montferrand, Saint-Louis-de-Montferrand
Atelier d’art thérapie avec Cocon de bienveillance, Médiathèque de Saint-Louis-de-Montferrand, Saint-Louis-de-Montferrand vendredi 29 mai 2026.
Atelier d’art thérapie avec Cocon de bienveillance Vendredi 29 mai, 18h00 Médiathèque de Saint-Louis-de-Montferrand Gironde
Gratuit, sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-29T18:00:00+02:00 – 2026-05-29T19:30:00+02:00
Fin : 2026-05-29T18:00:00+02:00 – 2026-05-29T19:30:00+02:00
Atelier proposé par Claire de Cocon de bienveillance pour prendre confiance en soi grâce au mandala et à l’art thérapie !
Médiathèque de Saint-Louis-de-Montferrand 3 place de la Mairie 33440 Saint-Louis-de-Montferrand Saint-Louis-de-Montferrand 33440 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@mairie-saintlouisdemontferrand.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0556879952 »}]
Pas si simple d’avoir confiance en nous… Venez prendre conscience de vos plus beaux côtés grâce au mandala ! atelier confiance
Cocon de bienveillance
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