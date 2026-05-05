Atelier d’art thérapie avec Cocon de bienveillance, Médiathèque de Saint-Louis-de-Montferrand, Saint-Louis-de-Montferrand

Atelier d’art thérapie avec Cocon de bienveillance Vendredi 29 mai, 18h00 Médiathèque de Saint-Louis-de-Montferrand Gironde

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-29T18:00:00+02:00 – 2026-05-29T19:30:00+02:00

Fin : 2026-05-29T18:00:00+02:00 – 2026-05-29T19:30:00+02:00

Atelier proposé par Claire de Cocon de bienveillance pour prendre confiance en soi grâce au mandala et à l’art thérapie !

Médiathèque de Saint-Louis-de-Montferrand 3 place de la Mairie 33440 Saint-Louis-de-Montferrand Saint-Louis-de-Montferrand 33440 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@mairie-saintlouisdemontferrand.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0556879952 »}]

Pas si simple d’avoir confiance en nous… Venez prendre conscience de vos plus beaux côtés grâce au mandala ! atelier confiance

Cocon de bienveillance