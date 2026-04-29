Atelier d’arts pastiques et jeu littéraire à la Maison de Balzac Maison de Balzac musée et bibliothèque Paris

Glissez-vous dans la peau d’un personnage de La Comédie humaine, en savourant l’humour de Balzac et en vous adonnant au jeu de la fiction. Découvrez la façon dont votre héros s’insère dans son décor? Faites tourner les meubles et créez votre chez vous.

L’atelier se déroulera exceptionnellement en extérieur.

Pour toute la famille à partir de 8 ans.

«Décorez votre intérieur à la façon de Balzac». Un atelier dirigé par la plasticienne Angélique Ivanonv.

Le mercredi 20 mai 2026

de 14h30 à 16h30

payant

Tarif plein 10€

Tarif réduit 8€

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-20T17:30:00+02:00

fin : 2026-05-20T19:30:00+02:00

Date(s) : 2026-05-20T14:30:00+02:00_2026-05-20T16:30:00+02:00

Maison de Balzac musée et bibliothèque 47, rue Raynouard 75016 Paris

https://www.maisondebalzac.paris.fr/agenda/decorez-votre-interieur-la-facon-de-balzac?datetime=1779280200 https://facebook.com/maisondebalzac https://facebook.com/maisondebalzac



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