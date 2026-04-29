Atelier d’arts pastiques et jeu littéraire à la Maison de Balzac Maison de Balzac musée et bibliothèque Paris
Atelier d’arts pastiques et jeu littéraire à la Maison de Balzac Maison de Balzac musée et bibliothèque Paris mercredi 20 mai 2026.
Glissez-vous dans la peau d’un personnage de La Comédie humaine, en savourant l’humour de Balzac et en vous adonnant au jeu de la fiction. Découvrez la façon dont votre héros s’insère dans son décor? Faites tourner les meubles et créez votre chez vous.
L’atelier se déroulera exceptionnellement en extérieur.
Pour toute la famille à partir de 8 ans.
«Décorez votre intérieur à la façon de Balzac». Un atelier dirigé par la plasticienne Angélique Ivanonv.
Le mercredi 20 mai 2026
de 14h30 à 16h30
payant
Tarif plein 10€
Tarif réduit 8€
Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-20T17:30:00+02:00
fin : 2026-05-20T19:30:00+02:00
Date(s) : 2026-05-20T14:30:00+02:00_2026-05-20T16:30:00+02:00
Maison de Balzac musée et bibliothèque 47, rue Raynouard 75016 Paris
https://www.maisondebalzac.paris.fr/agenda/decorez-votre-interieur-la-facon-de-balzac?datetime=1779280200 https://facebook.com/maisondebalzac https://facebook.com/maisondebalzac
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