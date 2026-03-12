Andréas Feyte – Paprika, concert en partenariat avec le CMDL au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

Fortement influencé par le quartet de Shaï Maestro, ils proposent un répertoire de compositions originales ancrées dans un jazz moderne et contemplatif, emprunt de groove, de polyrythmies africaines et de mélodies aériennes.

Andréas Feyte : trompette

Baptiste Le Fischer : piano

Juliette Weiss : contrebasse

Garcia Etoa : batterie

Concert en partenariat avec le CMDL

Portés par une véritable volonté de transmission et de défense du jazz et des musiques improvisées, les musiciens Didier Lockwood, Benoît Sourisse, André Charlier et la directrice Chantal Charlier, créent en 2000 cet établissement d’enseignement supérieur, destiné à accompagner de jeunes musicien·ne·s vers la vie professionnelle et à permettre à des professionnel·les déjà en activité, de faire évoluer leur carrière.

Le 38Riv :

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.

Jazz, compositions — Paprika, c’est la fusion explosive de quatre musicien·ne·s de jazz en quête d’émotions fortes.

Le mercredi 20 mai 2026

de 21h30 à 22h30

Le mercredi 20 mai 2026

de 19h30 à 20h30

payant

Tarif en ligne : 17 à 22 euros

Tarif sur place : 20 à 25 euros.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-21T00:30:00+02:00

fin : 2026-05-21T01:30:00+02:00

Date(s) : 2026-05-20T19:30:00+02:00_2026-05-20T20:30:00+02:00;2026-05-20T21:30:00+02:00_2026-05-20T22:30:00+02:00

38Riv Jazz Club 38, rue de Rivoli 75004 Paris

https://38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/



Afficher la carte du lieu 38Riv Jazz Club et trouvez le meilleur itinéraire

