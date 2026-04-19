C’est l’histoire de la vie… avec l’Académie du Palais royal Cirque d’Hiver PARIS

Choeur et orchestre de l’Académie du Palais royal

Jean-Philippe Sarcos, direction

Avec de nombreuses suprises, car l’Académie du Palais royal fêtera ses 30 ans d’existence.

Qu’est-ce que la vie ? Pourquoi sommes-nous ici ? Pourquoi aimons-nous ? Pourquoi souffrons-nous ? Pourquoi rions-nous?

Toutes ces questions, les Hommes se les posent depuis qu’ils sont sur la terre. Alors pour y répondre ils ont inventé la musique.

Joie et amour, visions d’un autre monde, revers et fortune, danses printanières et froids hivernaux… C’est l’histoire de la vie.

1. Vivaldi, Dorilla in Tempe, acte I : « Dell’aura al sussurrar »

2. Berlioz, Symphonie fantastique, 2e partie : Un bal

3. Berlioz, La Damnation de Faust, 1re partie, scène 2 : Ronde des paysans

4. Saint-Saëns, Introduction et Rondo capriccioso en la mineur

5. Saint-Saëns, Chœur de sylphes

6. Fauré, Les Djinns

7. Debussy, Prélude à l’Après-midi d’un faune

8. Debussy, Le Printemps

9. Ravel, Matinée de Provence

10. Poulenc, Les Biches : rondo, andantino et finale

11. Zimmer, Pirates des Caraïbes : La Malédiction du Black Pearl : « He’s a Pirate »

12. Zimmer, Le Roi lion

Concert au Cirque d’Hiver avec un choeur et orchestre de 300 musiciens

Le mercredi 03 juin 2026

de 21h00 à 22h30

Le mercredi 20 mai 2026

de 21h00 à 22h30

payant Tout public. A partir de 7 ans. Jusqu’à 99 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-21T00:00:00+02:00

fin : 2026-06-04T01:30:00+02:00

Date(s) : 2026-05-20T21:00:00+02:00_2026-05-20T22:30:00+02:00;2026-06-03T21:00:00+02:00_2026-06-03T22:30:00+02:00

Cirque d’Hiver 110 rue Amelot 75011 PARIS

https://academie-de-musique.com/detail/les-concerts-de-l-academie +33145208256 contact@le-palaisroyal.com https://www.facebook.com/lepalaisroyalorchestre https://www.facebook.com/lepalaisroyalorchestre



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