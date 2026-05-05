Création de baguette magique, Cité des sciences et de l’Industrie, Paris
Création de baguette magique, Cité des sciences et de l’Industrie, Paris dimanche 10 mai 2026.
Création de baguette magique Dimanche 10 mai, 11h30 Cité des sciences et de l’Industrie Paris
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-10T11:30:00+02:00 – 2026-05-10T13:00:00+02:00
Fin : 2026-05-10T11:30:00+02:00 – 2026-05-10T13:00:00+02:00
Accessoire incontournable de nombreux personnages, la baguette magique se fabrique plus facilement qu’il n’y paraît. Venez créer la vôtre lors de cet atelier créatif, idéal pour petits et grands.
Cité des sciences et de l’Industrie 30 avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Quartier du Pont-de-Flandre Paris Île-de-France 0185539974 http://www.cite-sciences.fr https://www.facebook.com/Cite.des.sciences/;https://twitter.com/citedessciences La Cité des sciences et de l’industrie est un établissement public de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle située à Paris, La Villette. La Cité propose expositions, films, conférences et animations pour les enfants et leurs familles.
science, culture scientifique et technique et industrielle, recherche, expositions, médiation, musée Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette. Métro ligne 7, station Porte de la Villette. Plus de renseignements : http://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/acces/
Accessoire incontournable de nombreux personnages, la baguette magique se fabrique plus facilement qu’il n’y paraît. Venez créer la vôtre lors de cet atelier créatif, idéal pour petits et grands. cosplay accessoire
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