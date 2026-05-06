La dédiabolisation de l’impressions 3D, Cité des sciences et de l’Industrie, Paris

La dédiabolisation de l’impressions 3D Dimanche 10 mai, 11h00 Cité des sciences et de l’Industrie Paris

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-10T11:00:00+02:00 – 2026-05-10T12:00:00+02:00

Fin : 2026-05-10T11:00:00+02:00 – 2026-05-10T12:00:00+02:00

Atelier proposé par l’association Les Dix Lunes

L’impression 3D fait peur ? Cette animation d’une heure vous présente toutes les étapes d’un projet 3D, de l’idée initiale au fichier prêt à imprimer. Une démystification accessible à tous pour vous lancer sereinement dans la fabrication de vos prochaines pièces.

Cité des sciences et de l’Industrie 30 avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Quartier du Pont-de-Flandre Paris Île-de-France 0185539974 http://www.cite-sciences.fr https://www.facebook.com/Cite.des.sciences/;https://twitter.com/citedessciences La Cité des sciences et de l’industrie est un établissement public de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle située à Paris, La Villette. La Cité propose expositions, films, conférences et animations pour les enfants et leurs familles.

science, culture scientifique et technique et industrielle, recherche, expositions, médiation, musée Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette. Métro ligne 7, station Porte de la Villette. Plus de renseignements : http://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/acces/

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