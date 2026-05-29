Atelier couture et réparation créative Tendance 19 Paris

Semaine 100% Propreté

À l’occasion de la semaine 100% propreté, Tendance 19 vous donne rendez-vous le :

samedi 27 Juin de 10h à 12h30 pour un atelier couture et réparation créative :

– Un trou à recoudre ?

– Un bouton à remplacer ?

– Un ourlet à ajuster ?

Venez avec vos vêtements et apprenez à effectuer des petites réparations, à la main ou à la machine, accompagnés par notre équipe ou venez simplement apprendre les bases de la couture.

Tendance 19 vous invite a donner une seconde vie a vos vêtements ou apprendre les bases de la couture à la main ou a la machine !

Le samedi 27 juin 2026

de 10h00 à 12h30

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-27T13:00:00+02:00

fin : 2026-06-27T15:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-27T10:00:00+02:00_2026-06-27T12:30:00+02:00

Tendance 19 143, rue de Crimée 75019 Paris

https://www.tendance19.fr/collect/description/710805-w-semaine-100-proprete?header=%2Fpage%2F3919375-semaine-100-proprete-26-27-juin +33769129216 tendance19paris19@gmail.com



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