Atelier couture et réparation créative Tendance 19 Paris
Atelier couture et réparation créative Tendance 19 Paris samedi 27 juin 2026.
Semaine 100% Propreté
À l’occasion de la semaine 100% propreté, Tendance 19 vous donne rendez-vous le :
samedi 27 Juin de 10h à 12h30 pour un atelier couture et réparation créative :
– Un trou à recoudre ?
– Un bouton à remplacer ?
– Un ourlet à ajuster ?
Venez avec vos vêtements et apprenez à effectuer des petites réparations, à la main ou à la machine, accompagnés par notre équipe ou venez simplement apprendre les bases de la couture.
Tendance 19 vous invite a donner une seconde vie a vos vêtements ou apprendre les bases de la couture à la main ou a la machine !
Le samedi 27 juin 2026
de 10h00 à 12h30
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-27T13:00:00+02:00
fin : 2026-06-27T15:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-27T10:00:00+02:00_2026-06-27T12:30:00+02:00
Tendance 19 143, rue de Crimée 75019 Paris
https://www.tendance19.fr/collect/description/710805-w-semaine-100-proprete?header=%2Fpage%2F3919375-semaine-100-proprete-26-27-juin +33769129216 tendance19paris19@gmail.com
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