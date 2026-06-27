Festival de la Littérature : Rive Noire 2ème édition Centre Paris Anim’ Eugène Oudiné PARIS
Festival de la Littérature : Rive Noire 2ème édition Centre Paris Anim’ Eugène Oudiné PARIS samedi 27 juin 2026.
Le 27 Juin 2026, de 10h00 à 20h30, Chez Gangoueus Services vous propose une journée littéraire singulière, originale à Paris, à proximité de la rive gauche de la Seine. Des auteur.es engageant.es, des tables rondes sur différents thèmes, des lectures-interviews, des conférences de presse animée par Afrolivresque pour les écrivain.es, une exposition de photos, des séances de dédicaces au Centre Paris Anim’ Oudiné, une exposition photo de M. Sam O’Selmou Keïta a.ka. Africa Sam, et un temps de Gospel Roots pour aller à l’origine du chant et de la tradition orale afro-américaine.
Un événement ouvert au public par le biais d’une réservation gratuite via le lien ainsi qu’aux influenceurs, aux journalistes et critiques littéraires pour découvrir et faire découvrir les écrivain.es invité.es
Rive Noire Littérature est un événement parisien célébrant les lettres d’Afrique, de France, des Caraïbes, de l’Océan Indien, des US autour d’auteur.es reçu.es sur la saison 11 de l’émission littéraire Les lectures de Gangoueus.
Les tables rondes seront diffusées en direct sur la radio MonParisFM, en streaming sur les réseaux sociaux puis disponibles en différé via les podcasts de MonParis FM et les espaces que Gangoueus propose.
Thème : Par-delà, les océans, une littérature ?
Le samedi 27 juin 2026
de 10h00 à 20h00
gratuit
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-27T13:00:00+02:00
fin : 2026-06-27T23:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-27T10:00:00+02:00_2026-06-27T20:00:00+02:00
Centre Paris Anim’ Eugène Oudiné 5 rue Eugène Oudiné 75013 PARIS
https://bit.ly/SelectionTablesRondes lareusgangoueus@gmail.com
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