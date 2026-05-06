Les effets spéciaux dans le cosplay, Cité des sciences et de l’Industrie, Paris
Les effets spéciaux dans le cosplay, Cité des sciences et de l’Industrie, Paris dimanche 10 mai 2026.
Les effets spéciaux dans le cosplay Dimanche 10 mai, 11h00 Cité des sciences et de l’Industrie Paris
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-10T11:00:00+02:00 – 2026-05-10T13:00:00+02:00
Fin : 2026-05-10T11:00:00+02:00 – 2026-05-10T13:00:00+02:00
Prothèses, maquillage de transformation, textures illusionnistes… Edes, professionnel des effets spéciaux formé à l’école Métamorphoses de Strasbourg, vous initie aux techniques FX appliquées au cosplay. Une plongée dans les coulisses des métamorphoses les plus spectaculaires.
Cité des sciences et de l’Industrie 30 avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Quartier du Pont-de-Flandre Paris Île-de-France 0185539974 http://www.cite-sciences.fr https://www.facebook.com/Cite.des.sciences/;https://twitter.com/citedessciences La Cité des sciences et de l’industrie est un établissement public de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle située à Paris, La Villette. La Cité propose expositions, films, conférences et animations pour les enfants et leurs familles.
science, culture scientifique et technique et industrielle, recherche, expositions, médiation, musée Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette. Métro ligne 7, station Porte de la Villette. Plus de renseignements : http://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/acces/
Edes, professionnel des effets spéciaux formé à l’école Métamorphoses de Strasbourg, vous initie aux techniques FX appliquées au cosplay. effets spéciaux sfx
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