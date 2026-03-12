Les Greniers du Carré Versigny LCV Paris

L’association de quartier Le Carré Versigny organise deux vide greniers par an depuis plus de 10 ans. La vide grenier du 10 mai prochain, est l’édition printanière qui rassemble plus de 200 exposants.

Pour les exposants, nous organisons 4 sessions d’inscription :

– le 28/03 de 9h à 12h au Village, 8 rue Versigny à Paris 18

– le 11/04 de 9h à 12h au Village, 8 rue Versigny à Paris 18

– le 18/04 de 9h à 12h au Village, 8 rue Versigny à Paris 18

– le 25/04 de 9h à 12h au Village, 8 rue Versigny à Paris 18

Pensez à vous munir d’une copie recto/verso de votre ID, et prévoir 15€ par mètre.

Possibilité aussi de s’inscrire par courrier postal à destination du Carré Versigny au 25 rue Baudelique à Paris 18 en joignant :

– Vos coordonnées complètes : nom, prénom, tél, mail, adresse postale

– Copie recto verso pièce d’identité

– Nb de mètres souhaités

– Règlement : 15€/m

– Enveloppe timbrée avec vos coordonnées postales

Vide Greniers très agréable et très fréquenté depuis plus de 10 ans dans les principales rues du Carré Versigny à Paris 18 (rues Joseph Dijon, Versigny, Sainte Isaure, et Duhesme) pietonnisées pour l’occasion.

Le dimanche 10 mai 2026

de 08h00 à 19h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-10T11:00:00+02:00

fin : 2026-05-10T22:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-10T08:00:00+02:00_2026-05-10T19:00:00+02:00

LCV 8, rue Versigny 75018 Le vide greniers a lieu dans les rues Joseph Dijon, Versigny, Duhesme, et Sainte Isaure à Paris 18 ; à proximité des métros Jules Joffrin et SimplonParis

carre.versigny@gmail.com https://www.facebook.com/carre.versigny/ https://www.facebook.com/carre.versigny/



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