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AGENDA · Cauterets

Atelier d’arts-plastiques adultes CAUTERETS Cauterets

mercredi 12 août 2026 · CAUTERETS · Cauterets

Informations pratiques

Début
mercredi 12 août 2026
Fin
mercredi 12 août 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
CAUTERETS
Adresse
2 Esplanade des Œufs
Ville
65110 Cauterets
Département
Hautes-Pyrénées
Tarif

Cauterets

Atelier d’arts-plastiques adultes

CAUTERETS 2 Esplanade des Œufs Cauterets Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 15:00:00
fin : 2026-08-12 18:00:00

Date(s) :
2026-08-12

Atelier d’arts-plastiques adultes-Rosa Bonheur le labourage
Atelier animé par Béatrice De Barros A partir de 15 ans Gratuit Inscription à la médiathèque
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CAUTERETS 2 Esplanade des Œufs Cauterets 65110 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 59 96 

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English :

Adult Art Workshop—Rosa Bonheur: Plowing
Workshop led by Béatrice De Barros—Ages 15 and up Free—Register at the library

L’événement Atelier d’arts-plastiques adultes Cauterets a été mis à jour le 2026-08-04 par OT de Cauterets|CDT65

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