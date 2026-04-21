[CONFERENCE] Les serpents CAUTERETS Cauterets

Cauterets

[CONFERENCE] Les serpents

CAUTERETS Avenue de la Gare Cauterets Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 17:00:00

fin : 2026-08-04 19:00:00

Date(s) :

2026-08-04

Un garde-moniteur du Parc national vous invite à découvrir l’univers des reptiles. Ils ont bien souvent mauvaise réputation, ils font l’objet de nombreuses légendes et fascinent autant qu’ils sont craints. Ce sont pourtant des espèces passionnantes à observer et à étudier.

Rendez-vous à la Maison du Parc national de Cauterets

Renseignements au 05 62 92 52 56

Animation gratuite Sans inscription

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CAUTERETS Avenue de la Gare Cauterets 65110 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 52 56

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English :

A National Park ranger invites you to discover the world of reptiles. They often have a bad reputation, are the subject of many legends and are as fascinating as they are feared. Yet they are fascinating species to observe and study.

Meet at the Maison du Parc National de Cauterets

Information: 05 62 92 52 56

Free event No registration required

L’événement [CONFERENCE] Les serpents Cauterets a été mis à jour le 2026-04-21 par Parc National des Pyrénées|CDT65