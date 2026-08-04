Les estives gestion d’un patrimoine vivant par le Gip Crpge65 CAUTERETS Cauterets
vendredi 7 août 2026 · CAUTERETS · Cauterets
Informations pratiques
Cauterets
Les estives gestion d’un patrimoine vivant par le Gip Crpge65
CAUTERETS 2 Esplanade des Œufs Cauterets Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 17:30:00
fin : 2026-08-07 18:30:00
Date(s) :
2026-08-07
Le pastoralisme des Hautes-Pyrénées un patrimoine vivant où bergers et troupeaux façonnent depuis des siècles les paysages. Une rencontre pour mieux comprendre les enjeux actuels de la vie pastorale en montagne.
Conférence proposée par
Hélène Devin directrice du GIP CRPGE65
Gratuit-
.
CAUTERETS 2 Esplanade des Œufs Cauterets 65110 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 59 96
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English :
Pastoralism in the Hautes-Pyrénées: a living heritage where shepherds and their flocks have shaped the landscape for centuries. An event to gain a better understanding of the current challenges facing pastoral life in the mountains.
Lecture presented by
Hélène Devin, Director of GIP CRPGE65
Free admission-
L’événement Les estives gestion d’un patrimoine vivant par le Gip Crpge65 Cauterets a été mis à jour le 2026-07-28 par OT de Cauterets|CDT65
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