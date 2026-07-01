Atelier d’arts-plastiques enfants-Franz Marc les moutons CAUTERETS Cauterets
jeudi 23 juillet 2026 · CAUTERETS · Cauterets
Informations pratiques
Cauterets
Atelier d’arts-plastiques enfants-Franz Marc les moutons
CAUTERETS 2 Esplanade des Œufs Cauterets Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 15:00:00
fin : 2026-07-23 17:00:00
Date(s) :
2026-07-23
Atelier animé par Béatrice De Barros A partir de 7 ans Gratuit Inscription à la médiathèque
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CAUTERETS 2 Esplanade des Œufs Cauterets 65110 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 59 96
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English :
Workshop led by Béatrice De Barros Ages 7 and up Free Register at the media center
L’événement Atelier d’arts-plastiques enfants-Franz Marc les moutons Cauterets a été mis à jour le 2026-07-06 par OT de Cauterets|CDT65
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