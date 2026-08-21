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Atelier d’auto-réparation vélo à Lamorlaye, Atelier VélOOise Lamorlaye, Lamorlaye

mardi 6 octobre 2026 · Atelier VélOOise Lamorlaye · Lamorlaye

Atelier d’auto-réparation vélo à Lamorlaye, Atelier VélOOise Lamorlaye, Lamorlaye

Informations pratiques

Début
mardi 6 octobre 2026
Fin
mardi 6 octobre 2026
Lieu
Atelier VélOOise Lamorlaye
Adresse
24, rue du Général Leclerc 60260 Lamorlaye
Ville
60260 Lamorlaye
Département
Oise

Atelier d’auto-réparation vélo à Lamorlaye Mardi 6 octobre, 18h00 Atelier VélOOise Lamorlaye Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-06T18:00:00+02:00 – 2026-10-06T20:00:00+02:00
Fin : 2026-10-06T18:00:00+02:00 – 2026-10-06T20:00:00+02:00

Ouverture de l’atelier d’auto-réparation de Lamorlaye devant les anciens locaux de la police municipal Une occasion d’apprendre à réparer et entretenir son vélo, se faire aider pour gonfler les pneus, régler un dérailleur, un frein, réparer une crevaison mais aussi pour se débarrasser du vélo qui traine dans la cave et qui pourrait retrouver une seconde vie. Ouverture le premier mardi de chaque mois de 18h à 19h30. Pour des questions d’assurance, l’adhésion à l’association VélOOise est obligatoire. Vous pouvez adhérer en ligne ou sur place.
Plus d’infos

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Ouverture de l’atelier d’auto-réparation de Lamorlaye devant les anciens locaux de la police munici

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