Atelier d’auto-réparation vélo à Lamorlaye, Atelier VélOOise Lamorlaye, Lamorlaye
mardi 6 octobre 2026 · Atelier VélOOise Lamorlaye · Lamorlaye
Informations pratiques
Atelier d’auto-réparation vélo à Lamorlaye Mardi 6 octobre, 18h00 Atelier VélOOise Lamorlaye Oise
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-06T18:00:00+02:00 – 2026-10-06T20:00:00+02:00
Fin : 2026-10-06T18:00:00+02:00 – 2026-10-06T20:00:00+02:00
Ouverture de l’atelier d’auto-réparation de Lamorlaye devant les anciens locaux de la police municipal Une occasion d’apprendre à réparer et entretenir son vélo, se faire aider pour gonfler les pneus, régler un dérailleur, un frein, réparer une crevaison mais aussi pour se débarrasser du vélo qui traine dans la cave et qui pourrait retrouver une seconde vie. Ouverture le premier mardi de chaque mois de 18h à 19h30. Pour des questions d’assurance, l’adhésion à l’association VélOOise est obligatoire. Vous pouvez adhérer en ligne ou sur place.
Plus d’infos
Atelier VélOOise Lamorlaye 24, rue du Général Leclerc 60260 Lamorlaye Lamorlaye 60260 Oise Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.velooise.fr/events/atelier-dauto-reparation-velo-a-lamorlaye/var/ri-13.l-L1 »}] [{« link »: « https://www.velooise.fr/events/atelier-dauto-reparation-velo-a-lamorlaye/var/ri-13.l-L1 »}]
Ouverture de l’atelier d’auto-réparation de Lamorlaye devant les anciens locaux de la police munici
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