Saint-Sauveur-le-Vicomte

Atelier d’autodéfense

3bis rue du 8 Mai Saint-Sauveur-le-Vicomte Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 10:00:00

fin : 2026-05-23 12:30:00

Date(s) :

2026-05-23

Le temps d’un atelier convivial et accessible à tous, découvrez des techniques simples d’auto-défense pour gagner en confiance, mieux réagir face aux situations imprévues et apprendre à protéger votre espace personnel. .

3bis rue du 8 Mai Saint-Sauveur-le-Vicomte 50390 Manche Normandie +33 2 33 41 64 03 louiseread@sslv.fr

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English : Atelier d’autodéfense

L’événement Atelier d’autodéfense Saint-Sauveur-le-Vicomte a été mis à jour le 2026-05-20 par Attitude Manche