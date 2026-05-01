Atelier d’autodéfense Saint-Sauveur-le-Vicomte
Atelier d’autodéfense Saint-Sauveur-le-Vicomte samedi 23 mai 2026.
Saint-Sauveur-le-Vicomte
Atelier d’autodéfense
3bis rue du 8 Mai Saint-Sauveur-le-Vicomte Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 10:00:00
fin : 2026-05-23 12:30:00
Date(s) :
2026-05-23
Le temps d’un atelier convivial et accessible à tous, découvrez des techniques simples d’auto-défense pour gagner en confiance, mieux réagir face aux situations imprévues et apprendre à protéger votre espace personnel. .
3bis rue du 8 Mai Saint-Sauveur-le-Vicomte 50390 Manche Normandie +33 2 33 41 64 03 louiseread@sslv.fr
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English : Atelier d’autodéfense
L’événement Atelier d’autodéfense Saint-Sauveur-le-Vicomte a été mis à jour le 2026-05-20 par Attitude Manche
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