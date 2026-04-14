Atelier d’autoréparation de vélo (Parc culturel de Rentilly Michel Chartier), Parc culturel de Rentilly – Michel Chartier, Bussy-Saint-Martin
Atelier d’autoréparation de vélo (Parc culturel de Rentilly Michel Chartier), Parc culturel de Rentilly – Michel Chartier, Bussy-Saint-Martin samedi 9 mai 2026.
Atelier d’autoréparation de vélo (Parc culturel de Rentilly Michel Chartier) 9 mai – 6 juin, les samedis Parc culturel de Rentilly – Michel Chartier Seine-et-Marne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-09T14:00:00+02:00 – 2026-05-09T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T14:30:00+02:00
Amenez votre vélo et apprenez à l’entretenir et le réparer grâce aux équipes de l’atelier qui vous prodigueront leurs conseils. Vous saurez, par exemple, changer une chambre à air ou resserrer les freins de votre vélo !
Découvrez tous nos événements sur notre agenda vélo :
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Parc culturel de Rentilly – Michel Chartier Parc culturel de Rentilly – Michel Chartier Bussy-Saint-Martin 77600 Seine-et-Marne Île-de-France [{« link »: « https://www.marneetgondoire-tourisme.fr/fr/agenda/enfourchez-votre-velo »}]
Marne-et-Gondoire vous propose d’apprendre à entretenir votre vélo lors d’un atelier d’autoréparation.
À voir aussi à Bussy-Saint-Martin (Seine-et-Marne)
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- « La classe, l’œuvre ! » – Projet de la classe de CE1 de l’école Leclerc de Lagny-sur-Marne, Château de Rentilly – Musée Gatien-Bonnet, Bussy-Saint-Martin 23 mai 2026
- « La classe, l’œuvre ! » – Projet de la classe de CM1 de l’école Louis Mazet de Pontcarré, Château de Rentilly – Musée Gatien-Bonnet, Bussy-Saint-Martin 23 mai 2026
- Visite chantée en couleurs, Château de Rentilly – Musée Gatien-Bonnet, Bussy-Saint-Martin 23 mai 2026