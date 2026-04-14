Visite chantée en couleurs, Château de Rentilly – Musée Gatien-Bonnet, Bussy-Saint-Martin

Visite chantée en couleurs Samedi 23 mai, 20h30, 22h00 Château de Rentilly – Musée Gatien-Bonnet Seine-et-Marne

Jauge limitée,

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:30:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T22:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:30:00+02:00

La vie en rose, Les mots bleus, La souris verte… Les couleurs habitent de nombreuses chansons. À l’occasion du festival PrinTemps de paroles et dans le cadre de la Nuit européenne des musées, l’exposition Éclats de couleur fait la part belle à la musique et se visite en chansons. Un récital qui vous conduit de salle en salle, d’œuvre en œuvre et de couleur en couleur grâce aux voix puissantes ou douces, rock ou lyrique, de deux interprètes complices et talentueuses.

Avec Stéphanie Varnerin et Johanna Welter, accompagnées à la guitare par Guillaume Repain.

Château de Rentilly – Musée Gatien-Bonnet 1 Rue de l’Etang, 77600 Bussy-Saint-Martin, France Bussy-Saint-Martin 77600 Seine-et-Marne Île-de-France 0160354413 https://www.marneetgondoire.fr/culture/parc-culturel-de-rentilly-michel-chartier-234.html Le musée Gatien-Bonnet est installé dans le château de Rentilly.

Le Parc culturel de Rentilly – Michel Chartier est un site où se mêlent patrimoine historique et culture contemporaine. Situé à une trentaine de kilomètres à l’est de Paris, le domaine de Rentilly, véritable poumon vert, est composé d’un château, d’une salle des trophées et de bains turcs, d’un espace des arts vivants pour la programmation de spectacles, de conférences et de rencontres, d’une Orangerie – centre de ressources documentaires et d’un parc paysager d’une cinquantaine d’hectares. L’ensemble des propositions du Parc culturel est gratuit. RER A, station Torcy, sortie 1, puis à pied (20 minutes). Bus PEP’S : les lignes 21 (en semaine), 25 (semaine, samedi et dimanche), 13 et 46 (semaine et samedi) desservent le Parc culturel de Rentilly. Pour connaître les horaires et trajets de ces lignes, consultez le www.transdev-idf.fr Navette à la demande et sur réservation grâce à Plus de Pep’s ; rendez-vous sur http://plusdepeps.net/ Autoroute A4, en venant de Paris, prendre la A104, sortie « Collégien centre », puis suivre la direction Rentilly.Adresse :Parc culturel de Rentilly – Michel Chartier1, rue de l’étang77600 Bussy-Saint-Martin Téléphone : 01 60 35 46 72 Courriel : parcculturelrentilly@marneetgondoire.fr En vélo, depuis le RER A station Torcy : un espace Véligo se trouve à proximité de l’entrée nord de la gare. Pour plus d’info : www.stif.info/un-nouvel-espace-veligo-a-torcy

Visite chantée en couleurs