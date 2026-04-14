« La classe, l’œuvre ! » – Projet de la classe de CE1 de l’école Leclerc de Lagny-sur-Marne, Château de Rentilly – Musée Gatien-Bonnet, Bussy-Saint-Martin

« La classe, l’œuvre ! » – Projet de la classe de CE1 de l’école Leclerc de Lagny-sur-Marne Samedi 23 mai, 12h00 Château de Rentilly – Musée Gatien-Bonnet Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T12:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T12:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Projet de la classe de CE1 de Julie Perreau de l’école Leclerc de Lagny-sur-Marne, encadré par Emma Ribeyre, médiatrice

L’œuvre choisie cette année est une huile sur toile de Léo Gausson intitulée Pont sur la Gondoire à Gouvernes, présente dans l’exposition Éclats de couleur.

En compagnie de l’artiste Louise Damiano, illustratrice et graphiste, les enfants ont réalisé deux œuvres : un diorama collectif infini et un leporello collectif montrant des créations variées d’un côté et un paysage collectif de l’autre.

Château de Rentilly – Musée Gatien-Bonnet 1 Rue de l’Etang, 77600 Bussy-Saint-Martin, France Bussy-Saint-Martin 77600 Seine-et-Marne Île-de-France 0160354413 https://www.marneetgondoire.fr/culture/parc-culturel-de-rentilly-michel-chartier-234.html Le musée Gatien-Bonnet est installé dans le château de Rentilly.

Le Parc culturel de Rentilly – Michel Chartier est un site où se mêlent patrimoine historique et culture contemporaine. Situé à une trentaine de kilomètres à l’est de Paris, le domaine de Rentilly, véritable poumon vert, est composé d’un château, d’une salle des trophées et de bains turcs, d’un espace des arts vivants pour la programmation de spectacles, de conférences et de rencontres, d’une Orangerie – centre de ressources documentaires et d’un parc paysager d’une cinquantaine d’hectares. L’ensemble des propositions du Parc culturel est gratuit. RER A, station Torcy, sortie 1, puis à pied (20 minutes). Bus PEP’S : les lignes 21 (en semaine), 25 (semaine, samedi et dimanche), 13 et 46 (semaine et samedi) desservent le Parc culturel de Rentilly. Pour connaître les horaires et trajets de ces lignes, consultez le www.transdev-idf.fr Navette à la demande et sur réservation grâce à Plus de Pep’s ; rendez-vous sur http://plusdepeps.net/ Autoroute A4, en venant de Paris, prendre la A104, sortie « Collégien centre », puis suivre la direction Rentilly.Adresse :Parc culturel de Rentilly – Michel Chartier1, rue de l’étang77600 Bussy-Saint-Martin Téléphone : 01 60 35 46 72 Courriel : parcculturelrentilly@marneetgondoire.fr En vélo, depuis le RER A station Torcy : un espace Véligo se trouve à proximité de l’entrée nord de la gare. Pour plus d’info : www.stif.info/un-nouvel-espace-veligo-a-torcy

Exposition du projet de la classe de CE1 de l’école Leclerc (Lagny-sur-Marne)