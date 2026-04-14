Atelier de bibliothérapie : les petits bonheurs, Bibliothèque Capucins/Saint-Michel, Bordeaux

Atelier de bibliothérapie : les petits bonheurs Samedi 18 avril, 10h30 Bibliothèque Capucins/Saint-Michel Gironde

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-18T10:30:00+02:00 – 2026-04-18T12:30:00+02:00

Fin : 2026-04-18T10:30:00+02:00 – 2026-04-18T12:30:00+02:00

Comme son nom l’indique, la bibliothérapie c’est “prendre soin par les livres”. Discipline non-médicale, elle est fondée sur l’idée que la lecture contribue au bien-être psychique.

Lors de cet atelier, nous irons puiser des « petits bonheurs » dans la littérature et la poésie.

Bibliothèque Capucins/Saint-Michel 10-12 place des Capucins, 33800 Bordeaux Bordeaux 33800 Saint-Michel Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 91 18 79 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 91 18 79 »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite

Un approche ludique et poétique de la lecture Bibliothérapie

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