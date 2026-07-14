Atelier de broderie bretonne Centre culturel Jean Rochefort Saint-Lunaire
mardi 18 août 2026 · Centre culturel Jean Rochefort · Saint-Lunaire
Informations pratiques
Saint-Lunaire
Atelier de broderie bretonne
Centre culturel Jean Rochefort 75 bd du Cap Hornier Saint-Lunaire Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 10:30:00
fin : 2026-08-18 12:30:00
Date(s) :
2026-08-18
Découvrez l’univers de la broderie glazig, un savoir-faire emblématique de la Bretagne, et initiez-vous à quelques-uns de ses points caractéristiques lors d’un atelier convivial.
Pratique de la broderie conseillée.
Gratuit.
Sur inscription 02 99 46 08 13 ou mediatheques.cote-emeraude.fr
Une belle occasion de découvrir un patrimoine textile breton et de perfectionner votre technique dans une ambiance chaleureuse. .
Centre culturel Jean Rochefort 75 bd du Cap Hornier Saint-Lunaire 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 08 13
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English :
L’événement Atelier de broderie bretonne Saint-Lunaire a été mis à jour le 2026-07-14 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme
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