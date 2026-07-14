Atelier de broderie bretonne Centre culturel Jean Rochefort Saint-Lunaire

Informations pratiques

Saint-Lunaire

Atelier de broderie bretonne

Centre culturel Jean Rochefort 75 bd du Cap Hornier Saint-Lunaire Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 10:30:00

fin : 2026-08-18 12:30:00

Date(s) :

2026-08-18

Découvrez l’univers de la broderie glazig, un savoir-faire emblématique de la Bretagne, et initiez-vous à quelques-uns de ses points caractéristiques lors d’un atelier convivial.

Pratique de la broderie conseillée.

Gratuit.

Sur inscription 02 99 46 08 13 ou mediatheques.cote-emeraude.fr

Une belle occasion de découvrir un patrimoine textile breton et de perfectionner votre technique dans une ambiance chaleureuse. .

Centre culturel Jean Rochefort 75 bd du Cap Hornier Saint-Lunaire 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 08 13

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English :

L’événement Atelier de broderie bretonne Saint-Lunaire a été mis à jour le 2026-07-14 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme