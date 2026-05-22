Atelier de broderie sashiko avec TOFU GOES WEST Médiathèque Françoise Sagan Paris
Atelier de broderie sashiko avec TOFU GOES WEST Médiathèque Françoise Sagan Paris mardi 23 juin 2026.
Atelier Sashiko & réparation textile visible
avec Alexandra — TOFU GOES WEST
Alexandra est artisane craftcore et développe un travail autour de la réparation textile visible, du vêtement usé, de la toile marquée, des traces laissées par le temps.
À travers les techniques du Sashiko et du Boro japonais, elle propose de transformer accrocs, trous et taches en espaces d’expression textile. Réparer devient alors un geste créatif : souligner la trace plutôt que la cacher, prendre le temps de raccommoder, prolonger la vie des objets et vêtements que l’on porte.
Pendant cet atelier, les participant·es découvriront les bases du raccommodage visible à travers des exercices de tissage et de reprise textile sur échantillons. Alexandra accompagnera chacun·e dans ses choix de couleurs, de fils et de structures afin de créer une réparation unique et personnelle.
Aucun prérequis nécessaire — débutant·es bienvenu·es.
Matériel fourni.
Techniques abordées :
— Points de base Sashiko
— Visible mending : tissage dessus / dessous
— Application textile / inspirations Boro japonais
Venez apprendre à réparer vos vêtements !
Le mardi 23 juin 2026
de 19h00 à 21h30
gratuit
Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-23T22:00:00+02:00
fin : 2026-06-24T00:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-23T19:00:00+02:00_2026-06-23T21:30:00+02:00
Médiathèque Françoise Sagan 8 rue Léon Schwartzenberg 75010 Paris
Métro -> 4 : Gare de l’Est (Paris) (405m)
Bus -> 32 : Faubourg Saint-Denis (Paris) (151m)
Vélib -> Paradis – Hauteville (112.43m)
Calculez votre itinéraire sur GéoVélo +33153246970 mediatheque.francoise-sagan@paris.fr
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