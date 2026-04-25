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Atelier de calligraphie Office de Tourisme Luxeuil-les-Bains

Atelier de calligraphie Office de Tourisme Luxeuil-les-Bains vendredi 29 mai 2026.

Lieu : Office de Tourisme

Adresse : 30 Rue Victor Genoux

Ville : 70300 Luxeuil-les-Bains

Département : Haute-Saône

Début : vendredi 29 mai 2026

Fin : vendredi 29 mai 2026

Heure de début : 15:30:00

Tarif : 6 6 6 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Luxeuil-les-Bains

Atelier de calligraphie

Office de Tourisme 30 Rue Victor Genoux Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 15:30:00
fin : 2026-06-26 16:30:00

Date(s) :
2026-05-29 2026-06-26 2026-07-10 2026-07-24 2026-08-07 2026-08-21 2026-09-04 2026-09-25

Complétez la visite de l’exposition Trésors d’Abbaye , à la découverte du scriptorium de l’Abbaye de Luxeuil, ou participez à l’atelier seul réalisez une calligraphie médiévale et terminez en signant votre œuvre de votre sceau. 60 minutes environ, à partir de 8 ans.
Inscription obligatoire à l’Office de Tourisme ou au 03 84 40 06 41. Places limitées. Annulation si moins de 4 inscrits.   .

Office de Tourisme 30 Rue Victor Genoux Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 40 06 41  tourisme@luxeuil-vosges-sud.fr

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English : Atelier de calligraphie

L’événement Atelier de calligraphie Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2026-02-06 par OFFICE DE TOURISME DE LUXEUIL-LES-BAINS VOSGES DU SUD

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