ATELIER DE CALLIGRAPHIE TOUS NIVEAUX Montpellier

Montpellier

ATELIER DE CALLIGRAPHIE TOUS NIVEAUX

117 Rue des Etats Généraux Montpellier Hérault

Tarif : 120 – 120 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-05-22 2026-05-29 2026-06-05 2026-06-12 2026-06-19

Découvrez ou perfectionnez votre pratique de la calligraphie avec l’artiste GAO Shuang !

Cet atelier de 5 séances de 2 heures vous permettra d’acquérir de solides bases ou d’approfondir vos compétences en calligraphie. De plus, Shuang vous enseignera des techniques de respiration et de détente, essentielles dans la maîtrise du pinceau.

Découvrez ou perfectionnez votre pratique de la calligraphie avec l’artiste GAO Shuang !

Cet atelier de 5 séances de 2 heures vous permettra d’acquérir de solides bases ou d’approfondir vos compétences en calligraphie. De plus, Shuang vous enseignera des techniques de respiration et de détente, essentielles dans la maîtrise du pinceau.

Née à Pékin en 1976, dans une famille de lettrés et d’artistes, elle pratique l’art de la peinture chinoise traditionnelle depuis l’âge de huit ans. Très tôt, elle se familiarise avec les techniques artistiques classiques chinoises pinceau, bois, argile et pierre.

Après une maîtrise en littérature chinoise et en arts à l’Université Qinghua de Pékin en 1998, et quatre ans d’enseignement à l’école préparatoire des Beaux-Arts de Pékin, elle quitte la Chine pour la France. Là, elle se spécialise en histoire de l’art et en arts plastiques à Montpellier. C’est à partir de ce moment qu’elle commence à y enseigner la peinture chinoise et la calligraphie.

Les cours sont ouverts à toutes et à tous, à partir de 15 ans.

Dates et horaires de 18h à 20h, les vendredis 22 et 29 mai, et 5, 12, 19 juin.

Tarif 120 € 5 séances (10 h au total) ou 30 € la séance de 2 h, sur réservation préalable.

Nous contacter info@institut-confucius-montpellier.org .

117 Rue des Etats Généraux Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 9 81 98 88 01 info@institut-confucius-montpellier.org

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English :

Discover or perfect your calligraphy with artist GAO Shuang!

This workshop of 5 2-hour sessions will enable you to acquire a solid grounding or deepen your calligraphy skills. Shuang will also teach you breathing and relaxation techniques, essential for mastering the brush.

L’événement ATELIER DE CALLIGRAPHIE TOUS NIVEAUX Montpellier a été mis à jour le 2026-04-07 par 34 OT MONTPELLIER