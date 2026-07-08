Informations pratiques

Ault

Atelier de conscience corporelle & ancrage les pieds dans le sable

Ault Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 19:45:00

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-08-13

Ressourcez vous au contact des éléments puissants de la plage d’Ault et ses falaises, les pieds dans le sable à marée basse! Reconnectés au corps, au souffle, nous nous ancrerons et dénouerons nos tensions, par des mouvements doux, avec attention aux sensations profondes de vitalité, suivis d’une relaxation sonore.

Réservation https://koalendar.com/e/meet-with-bettina-lanchais

Durée 1h30 A partir de 16 ans

Gratuit, offert par la commune d’Ault.

Ressourcez vous au contact des éléments puissants de la plage d’Ault et ses falaises, les pieds dans le sable à marée basse! Reconnectés au corps, au souffle, nous nous ancrerons et dénouerons nos tensions, par des mouvements doux, avec attention aux sensations profondes de vitalité, suivis d’une relaxation sonore.

Réservation https://koalendar.com/e/meet-with-bettina-lanchais

Durée 1h30 A partir de 16 ans

Gratuit, offert par la commune d’Ault. .

Ault 80460 Somme Hauts-de-France +33 6 63 41 16 44 bettinalanchais@gmail.com

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English :

Recharge your energy by connecting with the powerful elements of Ault Beach and its cliffs, with your feet in the sand at low tide! Reconnecting with our bodies and our breath, we’ll ground ourselves and release tension through gentle movements, focusing on deep sensations of vitality, followed by a sound meditation.

Reservations: https://koalendar.com/e/meet-with-bettina-lanchais

Duration: 1 hour 30 minutes Ages 16 and up

Free, courtesy of the town of Ault.

L’événement Atelier de conscience corporelle & ancrage les pieds dans le sable Ault a été mis à jour le 2026-07-02 par DESTINATION LE TREPORT MERS