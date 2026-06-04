Initiation à la vannerie enfant Ault
Initiation à la vannerie enfant Ault mercredi 12 août 2026.
Ault
Initiation à la vannerie enfant
30 Grande Rue Ault Somme
Tarif : 40 – 40 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 14:30:00
fin : 2026-08-12
Date(s) :
2026-08-12
L’Atelier effet Mer vous propose une initiation à la vannerie Tresse ton poisson en osier.
Tarif libre.
Durée 1h
A partir de 8 ans.
L’Atelier effet Mer vous propose une initiation à la vannerie Tresse ton poisson en osier.
Tarif libre.
Durée 1h
A partir de 8 ans. .
30 Grande Rue Ault 80460 Somme Hauts-de-France +33 6 15 68 33 47 kermessesauvage@gmail.com
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English :
L’Atelier effet Mer offers an introduction to wickerwork: Braid your own wicker fish.
Free admission.
Duration: 1 hour
Ages 8 and up.
L’événement Initiation à la vannerie enfant Ault a été mis à jour le 2026-06-04 par DESTINATION LE TREPORT MERS
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