Atelier de construction de marionnettes Centre socioculturel du Clos Toreau – Maison des Confluences Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-29 10:30 – 12:30

Gratuit : non Tout public

Venez découvrir les bases de la fabrication de marionnettes dans un moment créatif, convivial et accessible à toutes et à tous. Atelier animé par Cathy Pupin.

Centre socioculturel du Clos Toreau – Maison des Confluences Nantes Sud Nantes 44200

02 40 34 19 27 clos-toreau@accoord.fr



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