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Atelier de construction de marionnettes Centre socioculturel du Clos Toreau – Maison des Confluences Nantes

Atelier de construction de marionnettes Centre socioculturel du Clos Toreau – Maison des Confluences Nantes

Atelier de construction de marionnettes Centre socioculturel du Clos Toreau – Maison des Confluences Nantes mercredi 29 avril 2026.

Lieu : Centre socioculturel du Clos Toreau - Maison des Confluences

Adresse : 4 Place du Muguet Nantais

Ville : 44200 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : mercredi 29 avril 2026

Fin : mercredi 29 avril 2026

Heure de début : 10:30

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-29 10:30 – 12:30
Gratuit : non  Tout public 

Venez découvrir les bases de la fabrication de marionnettes dans un moment créatif, convivial et accessible à toutes et à tous. Atelier animé par Cathy Pupin.

Centre socioculturel du Clos Toreau – Maison des Confluences Nantes Sud Nantes 44200
02 40 34 19 27 clos-toreau@accoord.fr


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