Atelier de construction de marionnettes Centre socioculturel du Clos Toreau – Maison des Confluences Nantes
Atelier de construction de marionnettes Centre socioculturel du Clos Toreau – Maison des Confluences Nantes mercredi 29 avril 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-04-29 10:30 – 12:30
Gratuit : non Tout public
Venez découvrir les bases de la fabrication de marionnettes dans un moment créatif, convivial et accessible à toutes et à tous. Atelier animé par Cathy Pupin.
Centre socioculturel du Clos Toreau – Maison des Confluences Nantes Sud Nantes 44200
02 40 34 19 27 clos-toreau@accoord.fr
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