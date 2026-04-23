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Atelier de création de bracelets japonais kumihimo Salle de réunion de la mairie La Châtaigneraie

Atelier de création de bracelets japonais kumihimo Salle de réunion de la mairie La Châtaigneraie mercredi 20 mai 2026.

Lieu : Salle de réunion de la mairie

Adresse : 38 Rue de la République

Ville : 85120 La Châtaigneraie

Département : Vendée

Début : mercredi 20 mai 2026

Fin : mercredi 20 mai 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

La Châtaigneraie

Atelier de création de bracelets japonais kumihimo

Salle de réunion de la mairie 38 Rue de la République La Châtaigneraie Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 14:30:00
fin : 2026-05-20

Date(s) :
2026-05-20

Venez découvrir l’art du tissage japonais !
Inscription et renseignements 06 84 70 24 46 ou yapluka85@gmail.com

La participation comprend une adhésion à l’association Yapluka.   .

Salle de réunion de la mairie 38 Rue de la République La Châtaigneraie 85120 Vendée Pays de la Loire +33 6 84 70 24 46  yapluka85@gmail.com

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English :

Come and discover the art of Japanese weaving!

L’événement Atelier de création de bracelets japonais kumihimo La Châtaigneraie a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin

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