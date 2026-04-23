Atelier de création de bracelets japonais kumihimo Salle de réunion de la mairie La Châtaigneraie
Atelier de création de bracelets japonais kumihimo Salle de réunion de la mairie La Châtaigneraie mercredi 20 mai 2026.
La Châtaigneraie
Atelier de création de bracelets japonais kumihimo
Salle de réunion de la mairie 38 Rue de la République La Châtaigneraie Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 14:30:00
fin : 2026-05-20
Date(s) :
2026-05-20
Venez découvrir l’art du tissage japonais !
Inscription et renseignements 06 84 70 24 46 ou yapluka85@gmail.com
La participation comprend une adhésion à l’association Yapluka. .
Salle de réunion de la mairie 38 Rue de la République La Châtaigneraie 85120 Vendée Pays de la Loire +33 6 84 70 24 46 yapluka85@gmail.com
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English :
Come and discover the art of Japanese weaving!
L’événement Atelier de création de bracelets japonais kumihimo La Châtaigneraie a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin