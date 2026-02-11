Exposition anciennes machines agricoles

5-7 rue Amélie Parenteau La Châtaigneraie Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 14:00:00

fin : 2026-05-30 18:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Exposition devant la Vendéthèque

Découvrez les ronronnements de vieilles machines agricoles.

Passionnés de mécanique ou d’agriculture, assistez aux démonstrations et partagez un moment avec les propriétaires de ces trésors du patrimoine.

En partenariat avec Les vieux tracteurs de la Tuilerie.

Tout public.

Entrée libre et gratuite.

Circulation bloquée dans la rue Amélie Parenteau

le jour de l’animation. .

5-7 rue Amélie Parenteau La Châtaigneraie 85120 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 53 66 40 arantelle@vendee.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Exhibition in front of the Vendéthèque

L’événement Exposition anciennes machines agricoles La Châtaigneraie a été mis à jour le 2026-02-11 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin