Atelier de création de cartographie numérique collective à la Bibliothèque de la Cité, Bibliothèque de la Cité, Genève
samedi 17 octobre 2026 · Bibliothèque de la Cité · Genève
Informations pratiques
Atelier de création de cartographie numérique collective à la Bibliothèque de la Cité Samedi 17 octobre, 14h00 Bibliothèque de la Cité
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-17T14:00:00+02:00 – 2026-10-17T15:30:00+02:00
Fin : 2026-10-17T14:00:00+02:00 – 2026-10-17T15:30:00+02:00
Où est la fontaine d’eau potable la plus proche ? Est-ce qu’il y un lieu où je peux manger à l’abri du froid ? Où se trouve la bibliothèque municipale de mon quartier ? Un atelier pour cartographier ensemble les lieux publics qui prennent soin de nous lorsqu’on quitte notre lieu de résidence. Avec un outil numérique, chaque participant et chaque participante pourra rassembler les lieux importants et créer ainsi un outil d’entraide pour tous et toutes.
Bibliothèque de la Cité Place des Trois-Perdrix 5, 1204 Genève Genève 1204 http://www.bm-geneve.ch [{« type »: « link », « value »: « https://www.bm-geneve.ch/notice?id=h%3A%3A693bedd9-2433-4bb1-874a-aed1ad9c759d&locale=fr »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/bibliotheques/bibliotheque-cite/
Rassembler les lieux importants et créer ainsi un outil numérique d’entraide pour tous et toutes
DR
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