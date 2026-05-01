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ATELIER DE CREATION DE COLLAGE GRATUIT CAFE PARISIEN Saulieu

ATELIER DE CREATION DE COLLAGE GRATUIT CAFE PARISIEN Saulieu

ATELIER DE CREATION DE COLLAGE GRATUIT CAFE PARISIEN Saulieu vendredi 15 mai 2026.

Lieu : CAFE PARISIEN

Adresse : 4 Rue du Marché

Ville : 21210 Saulieu

Département : Côte-d'Or

Début : vendredi 15 mai 2026

Fin : vendredi 15 mai 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Saulieu

ATELIER DE CREATION DE COLLAGE GRATUIT

CAFE PARISIEN 4 Rue du Marché Saulieu Côte-d’Or

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15 16:00:00
fin : 2026-05-15 18:00:00

Date(s) :
2026-05-15

Atelier créatif de collages proposé par Annemie, gratuit, au Café Parisien le vendredi 15 mai de 16h00 à 18h00.   .

CAFE PARISIEN 4 Rue du Marché Saulieu 21210 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 7 86 23 07 57 

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English :

L’événement ATELIER DE CREATION DE COLLAGE GRATUIT Saulieu a été mis à jour le 2026-05-08 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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