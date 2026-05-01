ATELIER DE CREATION DE COLLAGE GRATUIT CAFE PARISIEN Saulieu

Saulieu

ATELIER DE CREATION DE COLLAGE GRATUIT

CAFE PARISIEN 4 Rue du Marché Saulieu Côte-d’Or

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15 16:00:00

fin : 2026-05-15 18:00:00

Date(s) :

2026-05-15

Atelier créatif de collages proposé par Annemie, gratuit, au Café Parisien le vendredi 15 mai de 16h00 à 18h00. .

CAFE PARISIEN 4 Rue du Marché Saulieu 21210 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 7 86 23 07 57

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English :

L’événement ATELIER DE CREATION DE COLLAGE GRATUIT Saulieu a été mis à jour le 2026-05-08 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)