ATELIER DE CREATION DE COLLAGE GRATUIT CAFE PARISIEN Saulieu
ATELIER DE CREATION DE COLLAGE GRATUIT CAFE PARISIEN Saulieu vendredi 15 mai 2026.
Saulieu
ATELIER DE CREATION DE COLLAGE GRATUIT
CAFE PARISIEN 4 Rue du Marché Saulieu Côte-d’Or
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15 16:00:00
fin : 2026-05-15 18:00:00
Date(s) :
2026-05-15
Atelier créatif de collages proposé par Annemie, gratuit, au Café Parisien le vendredi 15 mai de 16h00 à 18h00. .
CAFE PARISIEN 4 Rue du Marché Saulieu 21210 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 7 86 23 07 57
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English :
L’événement ATELIER DE CREATION DE COLLAGE GRATUIT Saulieu a été mis à jour le 2026-05-08 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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