Dommartin-le-Franc

Atelier de création de médailles

Metallurgic Park Dommartin-le-Franc Haute-Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01

fin : 2026-07-01

Date(s) :

2026-07-01 2026-07-22 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-26

Tout public

Découvrez la technique du moulage au sable ! Participez à la création d’une médaille en étain avec cet atelier familial qui mêle bonne humeur et dextérité ! .

Metallurgic Park Dommartin-le-Franc 52110 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 04 07 07

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English :

L’événement Atelier de création de médailles Dommartin-le-Franc a été mis à jour le 2026-06-07 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne