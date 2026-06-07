Atelier de création de médailles Dommartin-le-Franc
Atelier de création de médailles Dommartin-le-Franc mercredi 1 juillet 2026.
Dommartin-le-Franc
Atelier de création de médailles
Metallurgic Park Dommartin-le-Franc Haute-Marne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01
fin : 2026-07-01
Date(s) :
2026-07-01 2026-07-22 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-26
Tout public
Découvrez la technique du moulage au sable ! Participez à la création d’une médaille en étain avec cet atelier familial qui mêle bonne humeur et dextérité ! .
Metallurgic Park Dommartin-le-Franc 52110 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 04 07 07
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English :
L’événement Atelier de création de médailles Dommartin-le-Franc a été mis à jour le 2026-06-07 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne
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