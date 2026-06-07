Week-end médieval Dommartin-le-Franc
Week-end médieval Dommartin-le-Franc samedi 18 juillet 2026.
Dommartin-le-Franc
Week-end médieval
Metallurgic Park Dommartin-le-Franc Haute-Marne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-18
Tout public
Le Week-end Médiéval à Metallurgic Park plonge les visiteurs au cœur du Moyen Âge sur un site industriel d’exception à Dommartin-le-Franc, en Haute-Marne. Installé dans une ancienne unité de production métallurgique du XIXe siècle dotée d’un haut fourneau classé, cet événement gratuit propose une immersion dans l’odyssée du fer à l’époque médiévale. Démonstrations de bas fourneaux, forge, ateliers d’orfèvrerie, escrime historique, contes du feu et concerts médiévaux rythment ce rendez-vous familial unique mêlant patrimoine industriel et reconstitution historique. .
Metallurgic Park Dommartin-le-Franc 52110 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 04 07 07
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English :
L’événement Week-end médieval Dommartin-le-Franc a été mis à jour le 2026-06-07 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne
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