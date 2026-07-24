Informations pratiques

Dommartin-le-Franc

Journées du Patrimoine Conservartoire des arts de la métallurgie

Conservatoire des arts de la métallurgie Dommartin-le-Franc Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Tout public

Parcourez les coulisses d’une ancienne usine ayant fonctionné pendant 700 ans, et découvrez des collections rares liées à la fonte d’art, aux arts du feu et aux machines. .

Conservatoire des arts de la métallurgie Dommartin-le-Franc 52110 Haute-Marne Grand Est +33 6 15 38 48 90

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English :

L’événement Journées du Patrimoine Conservartoire des arts de la métallurgie Dommartin-le-Franc a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne