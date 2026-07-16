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AGENDA · Dommartin-le-Franc

Ateliers de moulage Dommartin-le-Franc

samedi 8 août 2026 · Dommartin-le-Franc

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
samedi 8 août 2026
Adresse
Conervatoire des Arts de la Métallurgie
Ville
52110 Dommartin-le-Franc
Département
Haute-Marne
Tarif
5 5 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Dommartin-le-Franc

Ateliers de moulage

Conervatoire des Arts de la Métallurgie Dommartin-le-Franc Haute-Marne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08
fin : 2026-08-22

Date(s) :
2026-08-08 2026-08-22

Tout public
A partir de 10 ans   .

Conervatoire des Arts de la Métallurgie Dommartin-le-Franc 52110 Haute-Marne Grand Est +33 6 15 38 48 90 

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English :

L’événement Ateliers de moulage Dommartin-le-Franc a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne

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