AGENDA · Dommartin-le-Franc
Ateliers de moulage Dommartin-le-Franc
samedi 8 août 2026 · Dommartin-le-Franc
Informations pratiques
Dommartin-le-Franc
Ateliers de moulage
Conervatoire des Arts de la Métallurgie Dommartin-le-Franc Haute-Marne
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-08 2026-08-22
Tout public
A partir de 10 ans .
Conervatoire des Arts de la Métallurgie Dommartin-le-Franc 52110 Haute-Marne Grand Est +33 6 15 38 48 90
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English :
L’événement Ateliers de moulage Dommartin-le-Franc a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne
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