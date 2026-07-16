Informations pratiques

Dommartin-le-Franc

Ateliers de moulage

Conervatoire des Arts de la Métallurgie Dommartin-le-Franc Haute-Marne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-08 2026-08-22

Tout public

A partir de 10 ans .

Conervatoire des Arts de la Métallurgie Dommartin-le-Franc 52110 Haute-Marne Grand Est +33 6 15 38 48 90

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English :

L’événement Ateliers de moulage Dommartin-le-Franc a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne