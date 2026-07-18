Visite « L’envers du décor », Metallurgic Park, Dommartin-le-Franc

Informations pratiques

Visite « L’envers du décor » 19 et 20 septembre Metallurgic Park Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Visitez l’envers du décor : venez découvrir les secrets du haut-fourneau et passez de l’autre côté du décor.

Metallurgic Park 13 rue du Maréchal Leclerc, 52110 Dommartin-le-Franc Dommartin-le-Franc 52110 Haute-Marne Grand Est Centre de découverte de l’histoire de la métallurgie, situé dans la vallée de la Blaise.

Installé dans une ancienne fonderie, le Metallurgic Park retrace l’histoire de la métallurgie haut-marnaise, du XIXe siècle à aujourd’hui. Son haut-fourneau de 1834, classé Monument historique, sert de décor à une scénographie immersive mêlant sons, lumières et machines spectaculaires.

Le site propose des espaces d’exposition, des démonstrations de savoir-faire et des ateliers pratiques, offrant une découverte vivante et accessible de ce patrimoine industriel emblématique.

Visitez l’envers du décor : venez découvrir les secrets du haut-fourneau et passez de l’autre côté du décor.

©Erick Colin