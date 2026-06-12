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Visite-atelier Métal et Toile Dommartin-le-Franc

Visite-atelier Métal et Toile Dommartin-le-Franc mercredi 19 août 2026.

Adresse : Metallurgic Park

Ville : 52110 Dommartin-le-Franc

Département : Haute-Marne

Début : mercredi 19 août 2026

Fin : mercredi 19 août 2026

Tarif : 7 7 7 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Dommartin-le-Franc

Visite-atelier Métal et Toile

Metallurgic Park Dommartin-le-Franc Haute-Marne

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19
fin : 2026-08-19

Date(s) :
2026-08-19

Tout public
Visite guidée du site suivie d’un atelier de personnalisation de sac avec des éléments métalliques seront proposées sur réservation.   .

Metallurgic Park Dommartin-le-Franc 52110 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 04 07 07 

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English :

L’événement Visite-atelier Métal et Toile Dommartin-le-Franc a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne

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