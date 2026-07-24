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AGENDA · Dommartin-le-Franc

Journées du Patrimoine Parcours patrimoine Dommartin-le-Franc

samedi 19 septembre 2026 · Dommartin-le-Franc

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Adresse
Metallurgic Park
Ville
52110 Dommartin-le-Franc
Département
Haute-Marne
Tarif
0 0 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Dommartin-le-Franc

Journées du Patrimoine Parcours patrimoine

Metallurgic Park Dommartin-le-Franc Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

Tout public
Un itinéraire pour mettre en lumière le patrimoine local et l’héritage de la fonte à Dommartin-le-Franc.   .

Metallurgic Park Dommartin-le-Franc 52110 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 04 07 07 

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English :

L’événement Journées du Patrimoine Parcours patrimoine Dommartin-le-Franc a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne

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