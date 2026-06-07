Dommartin-le-Franc

Guinguette et concert

Metallurgic Park Dommartin-le-Franc Haute-Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Tout public

La guinguette mobile fera escale à Metallurgic Park. Au programme une agréable soirée en musique pour découvrir le site sous un autre regard, avec une entrée libre et gratuite. Une petite restauration sera possible sur place. .

Metallurgic Park Dommartin-le-Franc 52110 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 04 07 07

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English :

L’événement Guinguette et concert Dommartin-le-Franc a été mis à jour le 2026-06-07 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne