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Guinguette et concert Dommartin-le-Franc

Guinguette et concert Dommartin-le-Franc samedi 8 août 2026.

Adresse : Metallurgic Park

Ville : 52110 Dommartin-le-Franc

Département : Haute-Marne

Début : samedi 8 août 2026

Fin : samedi 8 août 2026

Tarif :

Dommartin-le-Franc

Guinguette et concert

Metallurgic Park Dommartin-le-Franc Haute-Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08
fin : 2026-08-08

Date(s) :
2026-08-08

Tout public
La guinguette mobile fera escale à Metallurgic Park. Au programme une agréable soirée en musique pour découvrir le site sous un autre regard, avec une entrée libre et gratuite. Une petite restauration sera possible sur place.   .

Metallurgic Park Dommartin-le-Franc 52110 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 04 07 07 

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English :

L’événement Guinguette et concert Dommartin-le-Franc a été mis à jour le 2026-06-07 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne