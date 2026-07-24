Journées du Patrimoine Visite L’envers du décor Dommartin-le-Franc
samedi 19 septembre 2026 · Dommartin-le-Franc
Informations pratiques
Dommartin-le-Franc
Journées du Patrimoine Visite L’envers du décor
Metallurgic Park Dommartin-le-Franc Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Tout public
Visitez l’envers du décor venez découvrir les secrets du haut-fourneau et passez de l’autre côté du décor. .
Metallurgic Park Dommartin-le-Franc 52110 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 04 07 07
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English :
L’événement Journées du Patrimoine Visite L’envers du décor Dommartin-le-Franc a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne
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