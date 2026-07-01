Conservartoire des arts de la métallurgie, Usine du bas – Fonderie, Dommartin-le-Franc

Informations pratiques

Conservartoire des arts de la métallurgie 19 et 20 septembre Usine du bas – Fonderie Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Paradis et arts du feu, un patrimoine sauvegardé.

Dans la plus ancienne usine de Dommartin, des milliers de modèles et objets racontent l’odyssée millénaire des hommes du fer et de la fonte d’art.

Usine du bas – Fonderie 13 rue Chanlaire, 52110 Dommartin-le-Franc Dommartin-le-Franc 52110 Haute-Marne Grand Est 06 15 38 48 90 http://fontesdart.org L’ancienne usine, dite usine du bas, de Dommartin-le-Franc puise son origine au XIIIe siècle. La première mention de son propriétaire, Ferry II de Lorraine, date de 1459. En 1773, elle est relevée de ses ruines par Arnould-François Cousin de Châtillon, qui y construit un haut-fourneau dont les vestiges et la halle sont encore visibles. L’usine restera dans la famille Châtillon, qui la développera jusqu’en 1983 et produira, aux XIXe et XXe siècles, des cuisinières, des poêles et de la fonte ornementale.

L’ASPM (Association pour la sauvegarde et la promotion du patrimoine métallurgique) l’a rachetée en 1994 et y présente un conservatoire des arts de la métallurgie en trois volets : la fonte d’art, avec l’important fonds de modèles Ferry-Capitain et environ 800 pierres lithographiques ; les machines de forge et de fonderie ; les arts du feu. Le fonds de modèles est appelé « paradis » par les fondeurs, car il comprend de nombreux modèles religieux. Parking à proximité. Proche du magasin des Fontes d’art de Dommartin.

Paradis et arts du feu, un patrimoine sauvegardé

©ASPM