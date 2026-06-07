Visite-atelier Métal et Toile Dommartin-le-Franc
Visite-atelier Métal et Toile Dommartin-le-Franc mercredi 15 juillet 2026.
Dommartin-le-Franc
Visite-atelier Métal et Toile
Metallurgic Park Dommartin-le-Franc Haute-Marne
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15
fin : 2026-07-15
Date(s) :
2026-07-15
Tout public
Visite guidée du site suivie d’un atelier de personnalisation de sac avec des éléments métalliques seront proposées sur réservation. .
Metallurgic Park Dommartin-le-Franc 52110 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 04 07 07
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English :
L’événement Visite-atelier Métal et Toile Dommartin-le-Franc a été mis à jour le 2026-06-07 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne
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