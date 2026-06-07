Dommartin-le-Franc

Visite-atelier Métal et Toile

Metallurgic Park Dommartin-le-Franc Haute-Marne

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15

Tout public

Visite guidée du site suivie d’un atelier de personnalisation de sac avec des éléments métalliques seront proposées sur réservation. .

Metallurgic Park Dommartin-le-Franc 52110 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 04 07 07

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Visite-atelier Métal et Toile Dommartin-le-Franc a été mis à jour le 2026-06-07 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne