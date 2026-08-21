Atelier de création de podcast avec Karine Pollien à la Bibliothèque de la Cité, Bibliothèque de la Cité, Genève
jeudi 1 octobre 2026 · Bibliothèque de la Cité · Genève
Informations pratiques
Atelier de création de podcast avec Karine Pollien à la Bibliothèque de la Cité 1 octobre et 5 novembre Bibliothèque de la Cité
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-01T14:00:00+02:00 – 2026-10-01T17:00:00+02:00
Fin : 2026-11-05T14:00:00+01:00 – 2026-11-05T17:00:00+01:00
Dans ces deux ateliers, Karine Pollien, fondatrice de Lakriée Média, vous forme à la création de podcasts. De la prise de son au montage final, découvrez tous les aspects pratiques de la création sonore avec les précieux conseils d’une journaliste.
Cet atelier se déroule en deux parties, le jeudi 1er octobre et le jeudi 5 novembre 2026. Les résultats de l’atelier seront intégrés en 2027 à l’exposition de la Cité, Bonjour ça va ? Histoires pour créer des liens (visible dès le 3 octobre).
Bibliothèque de la Cité Place des Trois-Perdrix 5, 1204 Genève Genève 1204 http://www.bm-geneve.ch [{« link »: « https://www.lakriee-media.ch/ »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/bibliotheques/bibliotheque-cite/
Apprenez la prise de son et le montage et partez enquêter sur la thématique « Comment nos bibliothèques prennent-elles soin de vous ? »
DR
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