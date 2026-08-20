Atelier de création d’un livre objet avec les artistes du collectif Agit’hé, Médiathèque Salvador Dalí, Perpignan

Informations pratiques

Atelier de création d’un livre objet avec les artistes du collectif Agit’hé Vendredi 2 octobre, 10h00, 14h00 Médiathèque Salvador Dalí Pyrénées-Orientales

Tout public à partir de 7 ans (enfant-parent pour les plus jeunes)

sur inscription · participation aux deux séances démandée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T10:00:00+02:00 – 2026-10-02T12:30:00+02:00

Fin : 2026-10-02T14:00:00+02:00 – 2026-10-02T16:30:00+02:00

Les artistes du collectif Agit’hé investissent la Médiathèque pour inviter chacun à la découverte et à la création d’un livre-objet : livre d’artiste unique, aux formes les plus surprenantes, fabriqué grâce à de multiples techniques artistiques auxquelles vous serez initiés. Couleurs, tissus, fils, plumes, papiers et autres matières recyclées s’inviteront entre les pages. Tampons, pinceaux, poscas, collages seront les instruments de cette oeuvre singulière qui ne ressemblera à aucune autre.

Tout public à partir de 7 ans (enfant-parent pour les plus jeunes)

sur inscription · participation aux deux séances démandée

Médiathèque Salvador Dalí 260 avenue Maréchal Joffre, 66000 Perpignan Perpignan 66380 Haut-Vernet Pyrénées-Orientales Occitanie 0468663163 https://resolu.net [{« type »: « phone », « value »: « 04 68 66 31 63 »}]

Biblis en folie 2026

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