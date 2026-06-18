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WEEK-END SURRÉALISTE Perpignan

WEEK-END SURRÉALISTE Perpignan

WEEK-END SURRÉALISTE Perpignan vendredi 21 août 2026.

Adresse : Place de Catalogne

Ville : 66000 Perpignan

Département : Pyrénées-Orientales

Début : vendredi 21 août 2026

Fin : vendredi 21 août 2026

Heure de début : 21:30:00

Tarif :

Perpignan

WEEK-END SURRÉALISTE

Place de Catalogne Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-08-21 21:30:00
fin : 2026-08-21

Date(s) :
2026-08-21 2026-08-22

Places du cœur de ville
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Place de Catalogne Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 66 30 30 

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English :

Squares in the city center

L’événement WEEK-END SURRÉALISTE Perpignan a été mis à jour le 2026-06-12 par PERPIGNAN TOURISME

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