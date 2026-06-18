WEEK-END SURRÉALISTE Perpignan
WEEK-END SURRÉALISTE Perpignan vendredi 21 août 2026.
Perpignan
WEEK-END SURRÉALISTE
Place de Catalogne Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-08-21 21:30:00
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-08-21 2026-08-22
Places du cœur de ville
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Place de Catalogne Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 66 30 30
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English :
Squares in the city center
L’événement WEEK-END SURRÉALISTE Perpignan a été mis à jour le 2026-06-12 par PERPIGNAN TOURISME
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