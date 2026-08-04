AGENDA · Perpignan
DÉFILÉ SURRÉALISTE Perpignan
samedi 22 août 2026 · Perpignan
Informations pratiques
Perpignan
DÉFILÉ SURRÉALISTE
Place de Catalogne Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 21:30:00
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22
Place de Catalogne Défilé surréaliste
.
Place de Catalogne Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 66 30 30
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Plaza de Cataluña Surrealist Parade
L’événement DÉFILÉ SURRÉALISTE Perpignan a été mis à jour le 2026-07-28 par PERPIGNAN TOURISME
À voir aussi à Perpignan (Pyrénées-Orientales)
- RENDEZ-VOUS AVEC ANTOINE SCHNECK VISITES FLASH Musée Hyacinthe Rigaud Perpignan 4 août 2026
- LA BELLE ET LA BÊTE LA BOITE A RIRE Perpignan 4 août 2026
- FUCHS ET STEVEN JOHNSTON TÊT EN FÊTE avenue Louis Torcatis Perpignan 5 août 2026
- JARDINS D’ÉTÉ EN MUSIQUE Casa Xanxo Perpignan 6 août 2026
- ATELIER D’ÉCRITURE DE QUELLE COULEUR EST TON CIEL BLEU ? L’Art et les Mots Perpignan 7 août 2026