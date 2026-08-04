UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Perpignan

DÉFILÉ SURRÉALISTE Perpignan

samedi 22 août 2026 · Perpignan

DÉFILÉ SURRÉALISTE Perpignan

Informations pratiques

Début
samedi 22 août 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Heure de début
21:30:00
Adresse
Place de Catalogne
Ville
66000 Perpignan
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif

Perpignan

DÉFILÉ SURRÉALISTE

Place de Catalogne Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 21:30:00
fin : 2026-08-22

Date(s) :
2026-08-22

Place de Catalogne Défilé surréaliste
  .

Place de Catalogne Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 66 30 30 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Plaza de Cataluña Surrealist Parade

L’événement DÉFILÉ SURRÉALISTE Perpignan a été mis à jour le 2026-07-28 par PERPIGNAN TOURISME

À voir aussi à Perpignan (Pyrénées-Orientales)