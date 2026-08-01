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LA BELLE ET LA BÊTE LA BOITE A RIRE Perpignan

mardi 4 août 2026 · LA BOITE A RIRE · Perpignan

LA BELLE ET LA BÊTE LA BOITE A RIRE Perpignan

Informations pratiques

Début
mardi 4 août 2026
Fin
vendredi 7 août 2026
Heure de début
15:30:00
Lieu
LA BOITE A RIRE
Adresse
113 avenue du Palais des Expositions
Ville
66000 Perpignan
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif
10 10 10 Tarif de base plein tarif Plein tarif

Perpignan

LA BELLE ET LA BÊTE

LA BOITE A RIRE 113 avenue du Palais des Expositions Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 10 – 10 – 10

Tarif de base plein tarif
Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 15:30:00
fin : 2026-08-07

Date(s) :
2026-08-04

Un spectacle pour les 3 / 10 ans de et avec La Compagnie des Deux Fous
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LA BOITE A RIRE 113 avenue du Palais des Expositions Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 60 27 40 36  laboitearire66@orange.fr

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English :

A show for children ages 3–10, by and starring La Compagnie des Deux Fous

L’événement LA BELLE ET LA BÊTE Perpignan a été mis à jour le 2026-07-31 par CDT66

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