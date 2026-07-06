Atelier de création enfant 11/13 ans Peinture La main à l’ouvrage Langon
lundi 6 juillet 2026 · La main à l'ouvrage · Langon
Informations pratiques
Langon
Atelier de création enfant 11/13 ans Peinture
La main à l’ouvrage 42 Rue Maubec Langon Gironde
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 14:00:00
fin : 2026-08-10 15:00:00
Date(s) :
2026-07-06 2026-07-07 2026-07-13 2026-07-20 2026-07-21 2026-07-27 2026-07-28 2026-08-03 2026-08-04 2026-08-10 2026-08-11
Le plaisir de tracer, de modeler, de créer est au centre du dispositif de l’atelier. L’espace peinture vous invite à l’exploration d’une palette de 16 couleurs, à développer une gestuelle dans l’espace, à laisser des traces d’un chemin imaginaire.
Les outils et les moyens disponibles sont simples, favorisant ainsi leur prise en mains et la capacité d’agir de tous.
Sur réservation. .
La main à l’ouvrage 42 Rue Maubec Langon 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 59 68 47 66 contact@lamainalouvrage.fr
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English : Atelier de création enfant 11/13 ans Peinture
L’événement Atelier de création enfant 11/13 ans Peinture Langon a été mis à jour le 2026-07-02 par La Gironde du Sud
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