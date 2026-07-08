Atelier de création enfant 8/10 ans Papier mâché La main à l’ouvrage Langon
jeudi 9 juillet 2026 · La main à l'ouvrage · Langon
Informations pratiques
Langon
Atelier de création enfant 8/10 ans Papier mâché
La main à l’ouvrage 42 Rue Maubec Langon Gironde
Tarif : 18 – 18 – 18 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 11:00:00
fin : 2026-08-06 12:30:00
Date(s) :
2026-07-09 2026-07-10 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-23 2026-07-24 2026-07-30 2026-07-31 2026-08-06 2026-08-07 2026-08-13 2026-08-14
Le plaisir de tracer, de modeler, de créer est au centre du dispositif de l’atelier. L’espace papier-mâché vous permet de découvrir par le contact direct avec la matière, des constructions intérieures et de revisiter des matériaux de récupération issus de cellulose de bois.
Les outils et les moyens disponibles sont simples, favorisant ainsi leur prise en mains et la capacité d’agir de tous.
Sur réservation. .
La main à l’ouvrage 42 Rue Maubec Langon 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 59 68 47 66 contact@lamainalouvrage.fr
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English : Atelier de création enfant 8/10 ans Papier mâché
L’événement Atelier de création enfant 8/10 ans Papier mâché Langon a été mis à jour le 2026-07-03 par La Gironde du Sud
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