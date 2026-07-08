Atelier de création enfant 8/10 ans Peinture La main à l’ouvrage Langon

Informations pratiques

Langon

Atelier de création enfant 8/10 ans Peinture

La main à l’ouvrage 42 Rue Maubec Langon Gironde

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 10:00:00

fin : 2026-08-06 11:00:00

Date(s) :

2026-07-09 2026-07-10 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-23 2026-07-24 2026-07-30 2026-07-31 2026-08-06 2026-08-07 2026-08-13 2026-08-14

Le plaisir de tracer, de modeler, de créer est au centre du dispositif de l’atelier. L’espace peinture vous invite à l’exploration d’une palette de 16 couleurs, à développer une gestuelle dans l’espace, à laisser des traces d’un chemin imaginaire.

Les outils et les moyens disponibles sont simples, favorisant ainsi leur prise en mains et la capacité d’agir de tous.

Sur réservation. .

La main à l’ouvrage 42 Rue Maubec Langon 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 59 68 47 66 contact@lamainalouvrage.fr

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English : Atelier de création enfant 8/10 ans Peinture

L’événement Atelier de création enfant 8/10 ans Peinture Langon a été mis à jour le 2026-07-03 par La Gironde du Sud